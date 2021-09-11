Дарта Вейдера вызвали в антикоррупционное ведомство на Украине

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за возможных нарушений украинских законов «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях на Украине» вызвало для дачи показаний лидера политической партии «Блок Дарта Вейдера» Дарт Вейдер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помимо него, для дачи показаний в НАПК были вызваны еще 15 человек. Среди них — руководитель концертного агентства «Аншлаг» Олег Ковалевский, член политсовета партии «Демократический топор» Игорь Щедрин, бывший замминистра здравоохранения Елена Симоненко, бывший заместитель министра инфраструктуры Олег Ющенко, экс-начальник отдела прокуратуры Харьковской области Дмитрий Синцеров.

В числе других приглашенных также оказались члены районных и городских администраций, а также сотрудники правоохранительных органов.

В 2019 году кандидат на досрочных выборах в Раду Дарт Вейдер проиграл своему сопернику от партии «Слуга народа».

Дарт Вейдер — один из главных персонажей киносаги «Звездные войны», которую создал американский режиссер Джордж Лукас.