В Москве ко Дню города увеличили время бесплатного велопроката

Московские власти по случаю Дня города увеличили время бесплатного велопроката. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Время, по истечении которого не придется платить за арендованный велосипед, 11 и 12 сентября составит 60 минут. Суточный абонемент будет стоить 5 рублей.

Сеть велопроката была расширена в 2021 году и вышла за пределы МКАД, добавляет агентство. Кроме того, выросло количество предоставляемых в аренду электровелосипедов, которых в Москве в настоящее время насчитывается 693 штуки.

Ранее Ликсутов сообщил, что 11 сентября проезд на МЦК для всех желающих будет бесплатным.

До этого московский мэр Сергей Собянин рассказал, как столица отметит 874-летие. В День города в Москве будет фейерверк, но не будет больших концертов.