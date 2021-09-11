Стали известны подробности убийства брата вице-президента Афганистана

Сын Рухолла Азизи, брата вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, рассказал подробности убийства своего отца. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

По его словам, пытался добраться из провинции Панджшер в Кабул. Талибы (организация запрещена в России) остановили его рядом с населенным пунктом Ханиз. Они опознали Азизи, после чего застрелили его.

Как заявил сын Азизи, он не видит причин, из-за которых с его отцом могли расправиться.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» взяли в плен, а потом убили брата Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы Афганистана.

Представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Али Майсам Назари до этого заявил, что талибы изгнали из Панджшера тысячи человек, а также проводят этнические чистки. Он призвал международное сообщество вмешаться в происходящее и «положить конец этим военным преступлениям».

6 сентября представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид объявил, что группировка полностью захватила ранее неприступную провинцию Панджшер на севере Афганистана, в которой действовали силы сопротивления. Однако позднее силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

В настоящее время сопротивление в Афганистане контролирует до 65% территории Панджшера. Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что боевиками «Талибана» командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.