Роспотребнадзор проводит расследование после отравления арбузом в Москве

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после того, как в Москве в результате отравления арбузов погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ведомства.

«Проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация на контроле», — сказали в Роспотребнадзоре.

В Москве в пятницу, 10 сентября, скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что отравившаяся арбузом из магазина «Магнит» 15-летняя девочка скончалась от полиорганной недостаточности.