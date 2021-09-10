Эвакуация женского оркестра из Афганистана провалилась из-за спящего талиба

Попытка эвакуировать музыкантов Оркестра Зохра, известного также как Афганский женский оркестр, и сотрудников Национального института музыки Афганистана провалилась из-за того, что талибы (организация запрещена в России) отказались разбудить своего командира в аэропорту Кабула. Об этом сообщает The Walt Street Journal.

По информации издания, США выразили готовность оказать помощь музыкантам покинуть страну через аэропорт Кабула, это решение поддержали американские политики и военные, а также команда бывших сотрудников службы безопасности и разведки. Музыкантов, их родственников и преподавателей посадили в автобусы и привезли в аэропорт.

Однако план побега был сорван из-за того, что на контрольно-пропускном пункте в аэропорту талибы отказались будить спящего командира для получения окончательного разрешения на эвакуацию.

В оркестре играют девушки от 13 до 20 лет из приюта в Кабуле, они исполняют смесь традиционной афганской музыки и западной классики.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил в интервью The New York Times, что в общественных местах Афганистана музыка звучать не будет. Он объяснил это требование тем, что музыка запрещена в исламе. Через три дня после заявления Муджахида боевики убили популярного фолк-исполнителя афганской музыки Фавада Андараби. В своих песнях он осуждал действия талибов и заявлял, что не будет им подчиняться.

Ранее сообщалось, что сотрудники и студенты Национального института музыки Афганистана уничтожили все музыкальные инструменты в консерватории из-за страха перед талибами.