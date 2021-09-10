Власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранцев

Иностранным гражданам для въезда в Черногорию теперь потребуется сертификат о прохождении полного курса вакцинации либо ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный за 72 часа до этого, сообщается на сайте правительства страны.

Новые правила вводятся со вторника, 14 сентября. При этом они не будут распространяться на несовершеннолетних, в том числе иностранных граждан.

Тем, кто привился, потребуется показать свидетельство о вакцинации при условии, что прошло не менее 14 дней с момента получения второй дозы препарата. Для тех, кто планирует въезжать по тесту на коронавирус, необходимо будет показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда, либо отрицательный антиген экспресс-тест-БАТ, сделанный не более чем за 48 часов до этого.

«Граждане Черногории и иностранцы, постоянно или временно проживающие в Черногории и не отвечающие этим требованиям, будут помещены в изоляцию, которая может быть прекращена через шесть дней при отрицательном результате теста ПЦР», — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября в Черногорию будут пускать только при вакцинации одной или двумя дозами препарата от коронавируса, при предоставлении негативного ПЦР-теста или официальном подтверждении перенесенной болезни в последние полгода.