Путин назначил исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна временно исполняющим обязанности главы МЧС, следует из распоряжения, опубликованного на сайте Официального портала правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей Министра Российской Федерации чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — указано в документе.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России. В четверг, 10 сентября, в Москве состоялась церемония прощания. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

Александр Петрович Чуприян окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР, где обучался по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности». В 2003 году был назначен начальником Главного управления Государственной противопожарной службы МЧС России, а в 2005–2006 годах возглавлял Северо-Западный региональный центр МЧС России. 13 ноября 2006 года Чуприян был назначен заместителем главы МЧС, 4 июня 2018 года — первым заместителем.