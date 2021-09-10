Суд в Минске оштрафовал девушку за «бело-красно-белый» цвет волос.

Суд в Белоруссии штрафовал Викторию Левину на 2 320 белорусских рублей (почти 70 тыс. российских рублей) за бело-красно-белый цвет волос. Внешний вид девушки расценили как пикет, сообщает «Подъем».

19-летнюю минчанку задержали 9 сентября на улице Одинцова и доставили во Фрунзенский РУВД города Минска, где составили протокол по ст. 24.23 о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. В документе отмечалось, что Виктория «провела пикетирование, имея на голове расцветку волос бело-красно-белого цвета». В суд девушку не повезли, заседание состоялось по Skype.

Ранее белорусская полиция задержала жителя Минска, у которого на балконе хранилась белая коробка с красной полоской из-под телевизора. По версии правоохранителей, 27-летний Андрей Пархоменко «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».