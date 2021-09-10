Турция изменила правила въезда для привитых туристов

Турция отказалась признавать у въезжающих в страну сертификаты о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе «Спутником Лайт». Об этом сообщает МВД республики.

Теперь иностранцы, пересекающие границу, должны предоставить сертификат о введении двухкомпонентной вакцины не позднее, чем за 14 дней до вылета. Из однокомпонентных разрешена только вакцина Johnson & Johnson, российской вакцины «Спутник Лайт» в новом распоряжении нет. Те граждане, которые не предоставят такой сертификат, должны пройти 10-дневный карантин. Либо можно въезжать в Турцию с результатами ПЦР-тестов.

Ранее власти Турции разрешили приезжающим в страну детям до 12 лет не делать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген. Уточняется, что ранее въезд в страну без ПЦР-теста был возможен детям только до 6 лет. Новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».