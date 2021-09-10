Прокуратура начала проверку, действительно ли бабушка и внучка умерли из-за арбуза

Московская прокуратура проверяет, действительно ли бабушка с внучкой умерли, поев арбуз, пишет РИА Новости. Плод отправлен на исследование в лабораторию НИИ Склифосовского.

Обстоятельств смерти пенсионерки и ее 15-летней внучки расследуют следователи Следственного Комитета. Экспертиза должна показать, что могло привести к трагическим последствиям.

Московская семья купила арбуз 8 сентября в магазине на улице Совхозной. В этом сезоне они в первый раз решили полакомиться сезонным фруктом.

Семья жила в доме над супермаркетом, где и купила арбуз. Пока глава семейства был на работе, арбуз разрезали и поели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Ее отец позже рассказал следователям, что он совсем не ел арбуз , а его родные съели половину. На следующий день плохо стало всем троим женщинам. Их мучила сильная рвота и жидкий стул.

Всех госпитализировали. В больнице скончались бабушка Валентина Николаевна и ее внучка. Мать семейства в реанимации в тяжелом состоянии борется за свою жизнь.