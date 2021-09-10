В сельской школе под Волгоградом в первый класс пошел 17-летний юноша

В поселке Таловка Волгоградской области 17-летний молодой человек пошел в первый класс. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора школы Веру Чехольскую.

«Это не наша семья, не таловская. Они недавно приехали, а нам вручили постановление комиссии по делам несовершеннолетних, что парня направляют на учебу. Сейчас он проходит медкомиссию, на занятия ходит. Но он не сидит вместе с маленькими детьми, у него отдельное расписание», — пояснила она.

Отдельное расписание необходимо юноше, чтобы его не дразнили остальные первоклассники. По словам директора, родители подростка вообще были против его обучения.

В свою очередь уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила изданию, что согласно закону учиться в обычной школе можно до 18 лет.

«Без умственной отсталости и в таком возрасте дети способны освоить программу нескольких классов за год. Но не самостоятельно, а при помощи учителей. У нас некоторое время назад уже была история с другим мальчиком, правда, он был помладше. Начальную школу он за год прошел», — рассказала омбудсмен.