Сотрудники полиции спасли 10-летнюю школьницу от пристававшего мужчины в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции смогли предотвратить преступление в отношении пропавшей школьницы. Об этом заявили в ГУ МВД по региону, сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что к 10-летней ученице приставал взрослый мужчина, познакомившийся с ней в сети. Для того чтобы найти девочку, следователи проверили ее профили в соцсетях, обнаружив, что незадолго до исчезновения она общалась с 33-летним мужчиной.

Правоохранители оперативно направились к месту проживания подозреваемого. В квартире была найдена пропавшая школьница.

Предварительно, мужчина угрожал ребенку и приставал. Однако мужчина не успел совершить насильственные действия в отношении несовершеннолетней.

Житель, в чьей квартире находилась ученица, был доставлен в МВД, продолжаются следственные действия, а также заведено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края пропали две школьницы.