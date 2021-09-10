На генерала Минобороны завели уголовное дело за эксплуатацию солдат на дачных участках

Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на начальника инженерных войск вооруженных сил РФ генерал-майора Руслана Алахвердиева, пишет «Коммерсантъ».

По данным главного военного следственного управления СК РФ, генерал незаконно давал указания о привлечении военнослужащих у себя на даче и у своих знакомых в СНТ «Липки» Красногорского района в Подмосковье с 2019 по 2021 год. Также Алахвердиев с 2017 по 2021 год через посредника получил взятку от руководства подрядной организации ООО «Логис», занимающейся научными исследованиями и разработками. Сумму в размере 6,7 млн рублей мужчина получил «за незаконное оказание услуг в пользу взяткодателя» и за покровительство гендиректора компании.

В отношении генерал-майора было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки в особо крупном размере». Обвинение было предъявлено Алахвердиеву 11 августа.

По данным источников издания, в деле могут появиться новые фигуранты. В рамках следственных действий также был проведен обыск и у начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. Он проходит по делу свидетелем.