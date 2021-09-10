Россияне рассказали почему идут на подработку

Большинство россиян (80%) считают подработку средством дополнительного дохода, следует из опроса проекта «Авито Подработка» и сервиса Gig-economy РАЭК, поступившего в «Газету.Ru».

Помимо финансовой выгоды респонденты отметили удобный график и возможность удаленной работы — по 24% опрошенных. 21% считают, что это возможность с пользой провести свободное время, а 20% — способ получить новые знания или приобрести новую профессию. Для 17% подработка дает ощущение финансовой стабильности.

Женщины зачастую совмещают подработку с уходом за ребенком и семьей. Также их больше привлекает возможность работать по гибкому графику — 28% и 19%, соответственно.

Респонденты в возрасте 18–24 лет чаще других выделяли преимуществом завести новые знакомства (26%).

Опрошенные также рассказали, какие недостатки видят в подработке. Наиболее популярным ответом стал вариант о недостатке времени на семью и друзей (33%), также им не хватает времени на хобби. 18% сетуют на усталость и негативное влияние на здоровье. При этом 19% респондентов сообщили, что не видят недостатков у подработки.

Опрос проводился онлайн — в нем приняли участие 10 тыс. респондентов старше 18 лет.