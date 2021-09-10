В Госдуме предложили создать киберсиловиков

Заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил создать в МВД, СК, прокуратуре и Минцифры подразделения, которые будут разбираться в интернет-праве. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Депутат подчеркнул, что сегодня большая часть мошенников проводят свои преступления в интернете. Поэтому политикам необходимо «адекватно реагировать на изменения». Этому поможет создание в силовых ведомствах должностей кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.

«<…> В органах МВД должны быть соответствующие подразделения, которые будут заниматься киберпреступлениями. В прокуратуре тоже должны быть отделы, занимающиеся надзором за соблюдением законодательства в сети, в суде должны быть судьи, которые погружены и разбираются в интернет-праве, скажем так. В органах дознания, в Минцифры, везде», — рассказал Выборный.

Он отметил, что такие подразделения смогут создать условия, при которых мошенничество в интернете будет опасным, не выгодным и позорным.

Ранее председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн прокомментировал сообщения о новом способе кражи денег кибермошенниками.