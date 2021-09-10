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Потребление рыбы среди россиян уменьшилось

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин заявил, что количество рыбы, потребляемой россиянами, постепенно снижается. Об этом сообщает «Российская газета».

По утверждениям Митина, современная молодежь до 30 лет предпочитает употреблять уже готовую продукцию, а не готовить рыбу, чистить и потрошить ее дома.

Он отметил, что в целом по стране рыба составляет часть рациона питания 88% взрослых граждан. При этом, только 4 из 10 россиян едят ее каждую неделю.
При этом, количество потребление рыбы в России снижается каждый год.

С 1961 по 2007 год потребление рыбы возросло на 9 кг на человека в год. В 2007 году этот показатель составил 26,4 кг. После этого показатель начал постепенно снижаться и к 2021 году составил чуть более 20 кг на человека в год, отмечается в публикации.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина в регионе прошла успешно.

Он добавил, что предоставляет необходимые материалы в ФАС, чтобы они смогли дать оценку обоснованности ценообразования.

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