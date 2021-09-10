Байден одобрил новый план по противодействию COVID-19

Президент США Джо Байден одобрил новый план, который предполагает расширение масштабов вакцинации от коронавируса.

Новые меры будут применяться примерно к двум третям всех трудоустроенных в США — тем, кто работает на предприятиях с более чем 100 сотрудниками. Согласно новому плану, все госслужащие должны быть вакцинированы. При невозможности сделать прививку сотрудники должны проходить обязательное еженедельное тестирование.

Тестирование будет расширено для всех, сообщил президент. По словам официальных лиц, для ускорения производства экспресс-тестов будет применен закон о оборонном производстве — мера военного времени, используемая для принуждения компаний к производству предметов первой необходимости.

«Потребуется время на то, чтобы эти меры полностью дали эффект. Но если мы их примем, то, я думаю, и так считают ученые, мы сможем в предстоящие месяцы существенно уменьшить долю невакцинированных американцев, снизить показатели госпитализации и летальных исходов, наши дети будут спокойно ходить в школу, а экономика будет сильной за счет того, что компании продолжат работу», — заявил Байден, выступая в Белом доме.

Байден предупредил, что «мы находимся в трудном положении, и это может продолжаться некоторое время».

«Мы проявляли терпение... Но и наше терпение истощается, и ваш отказ [от вакцинации] коснулся каждого», — заявил Байден.

Ранее сообщалось, что эпидемиологи допускают — «дельта»-штамм коронавируса может развиваться циклично.