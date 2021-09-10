В Ленобласти девочка подожгла бороду бездомному и сняла это на видео

Сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области организовали доследственную проверку в Кировском районе по факту издевательства над бездомным мужчиной со стороны 16-летней девушки. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в поселке Мга. Девочка 2006 года рождения в присутствии подруги подожгла газовой зажигалкой бороду и волосы на голове бездомного мужчины, снимая все это в формате видео. После этого девочка выложила кадры с произошедшим в интернете.

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя Следственного отдела по городу Кировск.

Отмечается, что в настоящее время в СК изучают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Республике Хакасия осудили местного жителя за поджог шестилетней падчерицы из мести сожительнице.

По данным следствия, трагедия произошла 25 ноября 2020 года в деревне Толчея. В тот день в доме, где он проживал с 41-летней женщиной и ее дочерью, праздновался его день рождения.