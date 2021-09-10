Кот чуть не умер из-за артрита хозяина

Американец рассказал, что из-за популярной среди людей мази его кот чуть не умер, лечение обошлось более чем в $4000. История опубликована на форуме The Spokesman Review.

По словам автора поста, в начале пандемии врач прописал ему обезболивающий гель от артрита на больших пальцах и запястьях — лекарство продается без рецепта. Мужчина использовал мазь три недели, она помогала, но он стал замечать, что с его котом кто-то не так.

«Однажды мы заметили, что кот не в порядке — ведет себя безразлично и совсем не ест. Мы отвезли его к ветеринару и обнаружили, что креатинин был выше 3, а АМК [азот мочевины крови] более 100. Он был при смерти. Годом ранее все анализы крови были нормальными. Ветеринары не могли понять, как все могло так сильно измениться», написал хозяин питомца.

Животное провело в больнице пять дней, еще в течение полугода коту вводили препараты. В конечном итоге функция почек вернулась в норму, но все эти услуги стоили около $4000.

Как выяснили ветеринары, причиной недомогания стал «человеческий» обезболивающий гель — он попадал на шерсть, когда хозяин гладил кота. Поскольку кошки чистят себя сами, остатки лекарства регулярно попадали в кишечник кота и накапливались в его организме, разрушая почки.

Специалисты на форуме подтвердили, что кошки очень чувствительны к нестероидным противовоспалительным препаратам — ибупрофену, напроксену или диклофенаку. Более того, ветеринарные консультанты предупреждают, что у собак и кошек могут возникнуть проблемы, если они слизывают с кожи своих владельцев определенные лекарства местного действия, включая гормоны и кортикостероиды.

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