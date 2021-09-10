Минюст США через суд добивается отмены техасского закона об абортах

Министерство юстиции США подало судебный иск с целью отмены принятого ранее в Техасе закона об абортах. Об этом сообщает ТАСС.

«Минюст США обязан защищать американскую конституцию и поддерживать верховенство закона. Сегодня мы, выполняя этот долг, подаем данный иск», — заявил глава ведомства, генпрокурор США Меррик Гарленд, добавив, что принятие этого закона стало «явным пренебрежением к конституции».

Запрет на аборты после первого сердцебиения плода — это происходит обычно на шестой неделе беременности — начал действовать в Техасе с начала сентября после того, как Верховный суд США отказался блокировать вступление его в силу в чрезвычайном порядке.

Позднее губернатор штата Грег Эббот сообщил, что женщины, забеременевшие в результате изнасилования, не будут лишены права на аборт.

Ранее сообщалось, что Белый дом будет судиться со штатом Техас из-за закона об абортах. Основанием для судебной тяжбы будет его конфликт с федеральным законодательством.