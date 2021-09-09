СМИ назвали мировой центр по поддельным научным работам

В восточноафриканской стране расцвела индустрия помощи студентам по всему миру за деньги. «Би-Би-Си» пишет, что это связано с тем, что Кения — англоязычная страна с хорошим уровнем образованности населения, но с большим уровнем неравенства и ограниченными финансовыми возможностями большинства населения.

По информации издания, люди, которые занимаются тем, что они называют «академическое письмо» создали огромную субкультуру в десятках группах в Facebook и Telegram. Обычно по профессии эти люди — школьные учителя или университетские преподаватели. Им приходится пользоваться восточноевропейскими или американскими популярными серверами, где они под чужими никами с фотографиями европейцев предлагают свои услуги. Как пишут авторы статьи, эти посредники могут забирать до половины стоимости.

«Столько, сколько я зарабатывал, будучи учителем — ничто по сравнению с тем, сколько я зарабатываю сейчас», — сказал Кеннеди, один из авторов работ на заказ, зарабатывающий около $1360 в месяц.

Говоря о том, каким образом бороться с этой проблемой, власти Кении предлагают в первую очередь обратить внимание на нормы этики в самих западных университетах, создающих спрос на подобный труд.

«Если они (университеты — прим.ред.) что-то с этим сделают, например, запретят подобную практику, то только тогда количество заказов уменьшится. Я всегда говорю своим студентам, что это неправильно. Но в то же время для каких-то людей это единственный способ выживания. Так что это все — большая дилемма», — заявила доктор Глэдис Начьйэу, преподаватель социологии в Университете Найроби.

Ранее сообщалось, что китайские СМИ опубликовали статьи несуществующего ученого о коронавирусе.