Путин одобрил предложение присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 12 городам

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам. Об этом говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия».

В их число вошли Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Сызрань, Чита, которые ранее предложила удостоить почетного звания «Единая Россия». Еще одним городом стало Бологое, о его награждении попросила Россия академия наук.

По словам Путина, указ будет подписан в ближайшее время.

«Список «Городов трудовой доблести» мы будем пополнять», — добавил он.

В настоящее время звание «Город трудовой доблести» присвоено 32 российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», работая в тылу. Это звание было учреждено 1 марта 2020 года, а первое награждение состоялось 2 июля того же года.