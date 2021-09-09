«Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак попросил президента России Владимира Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам.

Речь идет о таких населенных пунктах как Алдан в Якутии, Воркута в Коми, Дзержинск в Нижегородской области, Кемерово, Кострома, Лысьва в Пермском крае, Мончегорск в Мурманской области, Оха на Сахалине, Ступино в Московской области, Сызрань в Самарской области и Чита в Забайкальском крае.

«Все предложенные города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей — всего собрано 2,4 млн подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук», — сказал Турчак. Его слова приводятся в Telegram-канале «Единой России».

В настоящее время звание «Город трудовой доблести» присвоено 32 российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», работая в тылу.