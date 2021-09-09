Житель Ижевска задержан по подозрению в организации убийств через даркнет

В Ижевске задержан местный житель, подозреваемый в организации убийств двух человек через даркнет. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

По ее словам, мужчина может быть причастен к смерти в 2020 году супругов из Владимирской области и подготовке убийства петербуржца, а также приобретению и передаче оружия и боеприпасов

Согласно информации следствия, организация этих и иных преступлений осуществлялась на одном из сайтов в теневом сегменте интернета (даркнете). Задержанный владелец сайта предлагал клиентам за определенную плату незаконные услуги. Оплата при этом производилась в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

Петренко рассказала, что во время обысков в доме подозреваемого были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денег.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Красноярске признал виновным российского предпринимателя Анатолия Быкова в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова.