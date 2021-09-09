Количество пострадавших в результате взрыва газа в Ногинске возросло до 20

При взрыве бытового газа в девятиэтажке в Ногинске, согласно обновленным сведениям, пострадали 20 человек. Об этом сообщает «360» со ссылкой на представителей МЧС по Подмосковью.

«Разбор завалов продолжается. Сотрудники находятся на месте. По данным на 8.00, пострадали 20 человек, из них шесть госпитализировали», — уточнили в экстренном ведомстве.

Жертвами взрыва газа в жилом доме стали семь человек.

8 сентября спасатели рассказали о поиске пропавших при взрыве в Ногинске. Взрыв газа произошел в доме 9а на улице 28 Июня. Обрушились второй, третий этажи здания и частично четвертый этаж.

Из здания эвакуировали более 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также в Ногинске объявили трехдневный траур.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что дом подлежит восстановлению после инцидента.