Количество погибших в результате взрыва газа в Ногинске увеличилось до семи

Количество жертв взрыва в подмосковном Ногинске, по последним данным, возросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«При разборе завалов рухнувшего дома обнаружены еще два тела погибших. Они пока не извлечены», — уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные ведомства.

8 сентября спасатели рассказали о поиске пропавших при взрыве в Ногинске. Взрыв газа произошел в доме 9а на улице 28 Июня. Обрушились второй, третий этажи здания и частично четвертый этаж.

Из здания эвакуировали более 170 человек. В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.

Также вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в ходе общения с жителями заявил, что дом подлежит восстановлению после инцидента.

.