Назван самый легкий способ устроиться на работу в России

В большинство российских компаний (87%) можно устроиться по рекомендации знакомых, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

Чаще всего работодатели прислушиваются к тем, кто уже работает в компании. Трудоустраивать новых людей из числа рекомендованных коллегами доводилось 64% опрошенным — подобная практика наиболее распространена в крупных компаниях (82%).

Каждый третий HR-менеджер (31%) принимал на работу по рекомендациям друзей или родственников, 25% — по советам бывших коллег. Еще 23% прислушивались к рекомендациям других людей: однокурсников, консультантов и так далее.

Тем временем за прошедший год в 6% компаний более половины сотрудников приняты по рекомендации — в основном это предприятия с численностью до 100 человек. В большинстве случаев (41%) — число специалистов, принятых по рекомендации, не превышает 10%.

Большинство менеджеров по персоналу (61%) уверены, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают примерно с той же эффективностью, что и другие. О том, что эти сотрудники трудятся лучше других сообщили — 17% работодателей.

Опрос проводился с 23 июля по 3 августа 2021 года — участие приняли 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.