Умерших на Украине начали хоронить на огородах из-за коронавируса

Людей во Львовской области Украины начали хоронить на огородах из-за COVID-19. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

По словам местной жительницы и владелицы садового участка Ирины Ривак, до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения.

Отмечается, что участки, на которых организовали места для захоронения, в 90-х были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию.

Председатель кооператива Наталья Ониськив отметила, что люди получили право собственности только летом, когда на них уже покоились мертвецы.

Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить.

Телеканал отмечает, что новые захоронения на огородных участках были приостановлены. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.

Ранее директор кладбища на Ставрополье призвал вакцинироваться, сняв видео на фоне могил.