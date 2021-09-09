Врач рассказал о подготовке организма к сезону простуд

Врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова рассказала, какие витамины и микроэлементы необходимы организму человека осенью. Об этом сообщает «радио Sputnik».

«Я бы рекомендовала обращать больше внимания на микроэлементы. Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать. Остальное – в индивидуальном порядке», — подчеркнула Басова.

Он отметила, что микроэлементы лучше всего использовать в комплексе. Подходить к вопросу необходимо сознательно. Нужно сдать кровь на биохимический анализ на содержание микроэлементов в волосах, сказала Басова.

Среди необходимых для организма витаминов осенью врач отметила витамин D, который летом вырабатывается под действием солнечных лучей. Другой водорастворимый витамин С также нужно восполнять. В целом Басова рекомендует поддерживать баланс витаминов в организме.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» рассказал об отличительной особенности приема витамина D.