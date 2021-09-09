СК проверит информацию о похищении мужчины хозяйкой благотворительного фонда

Сотрудники Следственного комитета России по Ярославской области организовали проверку информации от СМИ о похищении мужчины хозяйкой благотворительного фонда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В эфире одного из федеральных телеканалов прозвучала информация о том, что в городе Переславль-Залесский Ярославской области хозяйка благотворительного фонда, похитила 51-летнего мужчину, после чего насильно удерживала его в съемной квартире. Как следует из содержания телепередачи, мужчина продал ей свой дом, однако денежные средства не получил», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что следователи начали выяснять все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК планируют «самым тщательным образом» проверить все факты, которые озвучили в СМИ.

По итогам следственных действий будет принято процессуальное решение.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать сообщения граждан по поводу возможного появления секты в поселке Нечесово Московской области.