В Госдуме хотят запретить врачам выписывать БАДы

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта направил на имя руководителя Минздрава России Михаила Мурашко предложение о запрете врачам выписывать пациентам биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщает газета «Известия».

В обращении Гетта ссылается на исследование, проведенное «Народным фронтом», которое показывает существующие проблемы с навязыванием медработниками БАДов пациентам.

«Рынок биологически активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд рублей (вырос на 17% к 2019 году), причем самая большая часть продаж, более 55%, приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше. Опрос пациентов показал — в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку», — говорится в публикации.

Гетта отмечает, что нововведение позволит распространить на выписку БАДов и гомеопатии штрафы из нового КоАП России в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

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