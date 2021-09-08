В Ногинске отменили День города и объявили траур по жертвам взрыва дома

В Ногинске, Московская область, отменили празднование Дня города и объявили траур по погибшим в результате взрыва в жилом доме. Об этом написал в Instagram глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

«Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трёхдневный траур в Богородском округе. Соответственно и юбилей, 11 сентября, мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права», — говорится в публикации.

Сухин выразил уверенность, что жители Ногинска поддержат это решение, и поблагодарил всех за «сочувствие, сопереживание, помощь и поддержку».

Ранее сообщалось, что третьей жертвой взрыва дома в Ногинске оказалась девочка-подросток.

Взрыв произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека. Позднее стало известно, что один погибший был инструктором Центра подготовки космонавтов.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал бытовую утечку газа основной причиной взрыва в жилом доме в Ногинске. По его словам, следственные органы сейчас разбираются, был ли это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, получившим ранения — от 100 до 500 тыс. рублей (в зависимости от степени их тяжести), а жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.