Украинский историк обвинил русских в демографическом кризисе на Украине

Украинский историк Ростислав Мартинюк обвинил русских в демографическом кризисе на Украине, сообщает издание Gazeta.ua.

«В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», — заявил Мартинюк.

Историк считает, что из-за погибших во время так называемого «Голодомора» якобы 15,5 млн украинцев, у этого народа не получилось достичь высот, сопоставимых с достижениями японцев, британцев или американцев.

В 2020 году Служба безопасности Украины (СБУ) рассекретила документы о переписи украинцев в 1937 году.

С 1998 года Украина отмечает в последнюю субботу ноября день памяти жертв массового голода, который затронул основные зерновые районы Советского Союза — Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал.

По разным оценкам, жертвами голода стали от семи до восьми миллионов советских граждан.

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