Третьей жертвой взрыва дома в Ногинске оказалась девочка-подросток

Третьей погибшей при взрыве дома в подмосковном Ногинске стала девочка подросткового возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Судьба четырех женщин, находящихся под завалами, остается неизвестной.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших в результате ЧП: шестеро человек, в том числе двое детей, были госпитализированы

Взрыв произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека. Позднее стало известно, что один погибший был инструктором Центра подготовки космонавтов.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал бытовую утечку газа основной причиной взрыва в жилом доме в Ногинске. По его словам, следственные органы сейчас разбираются, был ли это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, получившим ранения — от 100 до 500 тыс. рублей (в зависимости от степени их тяжести), а жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.