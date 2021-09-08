В Южной Корее собака впервые получила награду как спасатель

Четырехлетний пес по кличке Пэкгу в Южной Корее спас свою хозяйку от переохлаждения, и был впервые в истории награжден как пес-спасатель. Об этом сообщает CNN.

Владелица Пэкгу, 90-летняя женщина с деменцией, проживающая в южнокорейском графстве Хонсон, пропала без вести 25 августа. Когда полиция проверила записи с камеры наблюдения на соседней ферме, они увидели ее и пса, покидающими деревню. Вместе с пожарными, а также с жителями-волонтерами они начали поисковую операцию.

Женщину нашли 40 часов спустя посреди рисового поля, примерно в двух километрах (примерно 1,3 мили) от ее дома. Растительность в этом месте была достаточно высокой, и поэтому обнаружить ее не могли достаточно долго. Ее одежда промокла, и она не могла встать. Собака грела хозяйку, когда температура опускалась.

В ходе поисков был задействован тепловизионный дрон, который обнаружил тепловую сигнатуру маленькой собачки на рисовом поле. Впоследствии женщина была госпитализирована, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге установили памятник любимой собаке писателя Сергея Довлатова. Его открыли во время фестиваля «День Д», посвященного автору. Памятник фокстерьеру Глаше появился на Загородном проспекте в центре города. Там установили стальную доску с вырезанным питомцем, который много лет жил в семье Довлатовых и эмигрировал с ними в США.