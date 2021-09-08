СМИ: под завалами дома в Ногинске могут находиться четверо взрослых и ребенок

В Ногинске Московской области под завалами взорвавшегося жилого дома могут находиться четверо взрослых и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В настоящий момент судьба пятерых человек неизвестна — четырех женщин и ребенка. Они могут находиться под завалами, их поиски продолжаются», — сказал он.

Ранее Следственный комитет сообщил о 17 пострадавших от взрыва. Шестеро человек, в том числе двое детей, были госпитализированы

Взрыв произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека. Позднее стало известно, что один погибший был инструктором Центра подготовки космонавтов.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал бытовую утечку газа основной причиной взрыва в жилом доме в Ногинске. По его словам, следственные органы сейчас разбираются, был ли это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, получившим ранения — от 100 до 500 тыс. рублей (в зависимости от степени их тяжести), а жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.