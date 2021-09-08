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Тело погибшего главы МЧС Зиничева доставили в Москву

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Спецрейс с телом главы МЧС Евгения Зиничев, погибшего во время учений в Норильске, спасая упавшего в воду оператора, прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В 18.32 мск самолет с телом Зиничева приземлился в аэропорту «Внуково»», — сообщил источник.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая упавшего в воду оператора. Министр находился с рабочей поездкой в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне 7–8 сентября по поручению президента России Владимира Путина.

Инцидент, который привел к гибели главы МЧС, произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен в западной части Путоранского заповедника.

Позднее стало известно, что погибший оператор, которого пытался спасти Зиничев, — известный режиссер и сценарист Александр Мельник. Режиссер поскользнулся и сорвался в воду, пытаясь его спасти, министр прыгнул за ним и разбился о выступающий камень.

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