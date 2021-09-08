Похитивший 2,5 млрд рублей экс-депутат Госдумы получил семь лет

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Государственной думы Вадима Варшавского к семи годам лишения свободы за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Варшавского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.

В суде отметили, что с экс-парламентария было взыскано более 2 млрд 614 млн рублей.

Обвинение требовало назначить бывшему депутату 8,5 года колонии общего режима.

Ранее Лефортовский суд столицы взыскал с Варшавского задолженность по кредиту перед банком «Траст» на сумму свыше 8 млрд рублей.

До этого его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за неуплату налогов на сумму более 490 млн рублей.

Дело против дело о хищении Варшавским 2,5 млрд рублей у «Петрокоммерца» было возбуждено в 2016 году. Судом установлено, что деньги в виде кредита получил в 2012 году Златоустовский металлургический завод, которым на тот момент владел Варшавский. Осужденный вину не признал.