Число пострадавших после взрыва в Ногинске выросло до 17 человек

В результате взрыва в жилом доме в Ногинске пострадали 17 человек. Шесть из них, в том числе двое детей, были госпитализированы, сообщается на сайте СК РФ.

«В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, с применением криминалистической техники проводится осмотр, осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что планируется назначить ряд экспертиз, которые помогут определить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что еще шесть человек числятся пропавшими без вести после инцидента.

Взрыв произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека. Позднее стало известно, что один погибший был инструктором Центра подготовки космонавтов.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал бытовую утечку газа основной причиной взрыва в жилом доме в Ногинске. По его словам, следственные органы сейчас разбираются, был ли это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, получившим ранения — от 100 до 500 тыс. рублей (в зависимости от степени их тяжести), а жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.