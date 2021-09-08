В МЧС назвали возможную причину пожара на заимке отшельницы Лыковой

Причиной пожара на лесной заимке в заповеднике «Хакасский» у отшельницы Агафьи Лыковой мог стать перекал печи. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе управления МЧС по Хакасии.

«Рабочая группа оценила ущерб, установила причину пожара. Скорее всего, причиной стал перекал печи, так как повреждена крыша на площади 30 квадратных метров. Сама Агафья Карповна жива и здорова», — уточнили в ведомстве.

Ей помогли перенести вещи из поврежденного строения в другое помещение, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось озадержании красноярского блогера Андрея и его девушки, по вине которых мог начаться пожар на лесной заимке. Они оставались на ночь у отшельницы. Их задержали сотрудники заповедника, оперативно прибывшие на место ЧП. Подозреваемых допрашивают, молодым людям могут предъявить неосторожное обращение с огнем, если следствие докажет вину.

Установлено, что отшельница в момент происшествия была не одна. На заимке ей помогал волонтер. Мужчина был там, еще двое волонтеров приехали на лодке, чтобы его сменить.

При этом Агафья Лыкова всю жизнь прожила в тайге, где нет электричества. В обращении с огнем она всегда соблюдала осторожность.