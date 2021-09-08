Учительницу в США арестовали за изнасилование ученика

В США 39-летняя калифорнийская учительница обвиняется в изнасиловании 14-летнего школьника. Об этом сообщает издание California New Times.

С 2020 года Кристал Джексон преподавала в Независимой школе Маунтин-Вью. По данным полиции, женщина совратила подростка и трижды вступала с ним в интимные отношения.

Также ей предъявлены обвинения в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, непристойном поведении в присутствии малолетнего и общении с несовершеннолетним с целью совершения тяжкого преступления.

При этом шериф округа, где произошел инцидент, отметил, что у Джексон, вероятно, были и другие жертвы — их правоохранитель попросил обратиться в полицию.

В настоящее время женщину арестовали и выставили залог в размере $215 тыс. (около 16 миллионов рублей). Между тем кураторы школы, где произошло преступление, сотрудничают с правоохранительными органами, однако давать комментарии по делу они отказались.

Ранее сообщалось, что преподавательницу сексуального образования в элитной школе в американском городе Далтон уволили за проведение занятий с первоклассниками, на которых она рассказывала детям про мастурбацию.