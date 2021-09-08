Губернатор Техаса рассказал, будут ли изнасилованные женщины иметь право на аборт

Губернатор штата Техас Грег Эббот сообщил, что женщины, забеременевших в результате изнасилования, не лишаются права на аборт, так как в соответствии с новыми нормами аборт разрешен для всех до шестой недели беременности. Об этом сообщает CNN.

«Штат Техас будет делать все возможное, чтобы бороться с преступностью и убрать насильников с наших улиц, чтобы никто больше не был жертвой изнасилования», — добавил губернатор.

Заявление Эббота вызвало критику среди представителей либерально настроенной общественности.

«Судя по подобным заявлениям, мне кажется, что губернатор ничего не знает о телах людей, у которых проходят менструации. Во-первых, шесть недель беременности — это две недели задержки менструального цикла, и такая задержка может произойти из-за стресса, смены диеты или огромного количества причин. Во-вторых, подавляющее количество изнасилований или других насильственных действий сексуального характера совершаются людьми, которых знают жертвы, а не просто разгуливающими по улицам маньяками, которых он предлагает засадить в тюрьму. Нечасто жертвы подобных преступлений хотят делать свою травму публичной», — заявила Александрия Оказио-Кортес, член Палаты представителей США от Демократической партии.

Запрет на аборты после первого сердцебиения плода начал действовать в Техасе 1 сентября после того, как Верховный суд США отказался блокировать вступление его в силу в чрезвычайном порядке. Это происходит обычно на шестой неделе беременности.