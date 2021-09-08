Задержан красноярский блогер, по чьей вине мог начаться пожар на заимке отшельницы Лыковой

Стало известно о задержании красноярского блогера Андрея и его девушки, по вине которых мог начаться пожар на лесной заимке в Хакасском заповеднике у отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом сообщает портал 19rus.info.

Вечером 7 сентября там произошел пожар. Согласно последним данным, огонь не полностью уничтожил дома. Оказались повреждены сараи и крыша у нежилого строения.

Как установлено, отшельница была не одна. На заимке ей помогал волонтер. Мужчина был там, еще двое волонтеров приехали на лодке, чтобы его сменить.

Причину возгорания выясняют следователи, по предварительным сведениям, огонь распространился от свечи.

При этом Агафья Лыкова всю жизнь прожила в тайге, где нет электричества. В обращении с огнем она всегда соблюдала осторожность.

Не исключается, что возгорание началось после проникновения на территорию заповедника красноярского блогера и его девушки. Они оставались на ночь у отшельницы.

Блогера и его спутницу задержали сотрудники заповедника, оперативно прибывшие на место ЧП. Подозреваемых допрашивают, молодым людям могут предъявить неосторожное обращение с огнем, если следствие докажет вину.

Ранее к отшельнице Агафье Лыковой из-за пожара направили вертолет.