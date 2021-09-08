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В подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир

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РИА «Новости»

В подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир на двух этажах в жилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На улице 28 июня городского округа Богородский произошел взрыв газа, частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах», — рассказали в главке подмосковного МЧС.

В экстренных службах уточнили, что здание по адресу городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а девятиэтажное, а в результате взрыва также были выбиты стекла.

Спасатели уже прибыли на место и начали разгребать завалы, сообщается о нескольких пострадавших в результате взрыва и обрушения.

Ранее два человека попали в больницу после взрыва газа в частном доме в Дагестане.

В конце августа в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадали двое детей, их госпитализировали. Ударной волной выбило стекла из оконных рам и пластиковую входную дверь.

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