В московском зоопарке объявили сбор урожая для питомцев

В московском зоопарке объявили о начале традиционной акции сбора урожая для питомцев, она продлится до ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«Начиная с 8 сентября и до конца ноября мы будем принимать тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди в специальном пункте, расположенном на служебном входе по адресу: Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. Ни один подарок не пропадет даром», — сообщили в пресс-службе.

В зоопарке рассказали, что каждый подаренный овощ или фрукт пойдет на дополнительное питание для питомцев.

«Каждая кукуруза будет заботливо пристроена, и даже маленький желудь станет замечательным украшением вольера в Доме приматов. Обращаем ваше внимание, что все продукты, принесенные в рамках акции, должны быть свежими, без следов химической обработки», — уточнили в зоопарке.

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