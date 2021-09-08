К отшельнице Агафье Лыковой из-за пожара направили вертолет

К отшельнице Агафье Лыковой, которая живет на лесной заимке в Хакасском заповеднике, из-за пожара направили вертолет с помощью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Таштагольского района Кемеровской области.

«В связи с произошедшим на заимке Агафьи Лыковой пожаром сегодня к отшельнице по поручению губернатора Сергея Цивилева вылетит Николай Седов, которого связывают с Агафьей добрые дружеские взаимоотношения. Вертолетный рейс будет совершен по договоренности властей с предпринимателями», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что Николай Седов на месте оценит опасность, которая может угрожать Лыковой и примет решение по оказанию дальнейшей помощи.

Ранее пожар начался в заповеднике, где живет отшельница Агафья Лыкова.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная свеча. Самой Лыковой удалось спастись, она не пострадала, однако в результате пожара сгорели два дома на заимке, еще одно строение пострадало.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах.