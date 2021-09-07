Верховный суд Мексики признал наказание за аборт неконституционным

Верховный суд Мексики постановил, что наказание за аборт является неконституционным, отменив несколько положений закона Коауила — штата на границе с Техасом, где аборт был объявлен преступлением. Об этом сообщает Associated Press.

Председатель суда Артуро Залдивар при этом подчеркнул, что решение коснется не только этой территории — оно устанавливает исторический прецедент и «обязательные критерии для всех судей страны».

«Отныне вы не сможете, не нарушая критериев суда и конституции, предъявить обвинение любой женщине, совершившей аборт при обстоятельствах, которые этот суд признал вескими», — пояснил он.

В то же время по другую сторону границы, на территории Техаса в начале сентября 2021 года вступил в силу закон, который запрещает производить аборты после первого удара сердца плода. Как правило, это происходит на шестой неделе беременности.

Против закона высказались певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун и певица Пинк.