Историк из Венгрии напомнила Джонсону о колониальном прошлом Британии

Руководитель музея террора в Будапеште, историк Мария Шмидт опубликовала в Facebook открытое письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в ответ на критику венгерских фанатов на ЧМ-2022.

Политик в Twitter написал, что английских игроков после матча квалификации между Венгрией и Англией подвергли «расовому насилию». Венгерские болельщики забросали их пластиковыми стаканчиками после того, как те встали на одно колено в знак поддержки движения BLM.

Историк указала на то, что «британцы приехали в столицу Венгрии в качестве гостей и приветствовали венгерских болельщиков жестом, который, как нам кажется, является фальшивым напоминанием».

«Британцы веками колонизировали разные части мира, и по сей день они управляют элитарным миром, основанным на кастовой системе. Мы никогда никого не колонизировали. Вот почему я советую вам встать на колени в стране, где в этом есть необходимость», — написала Шмидт.

По ее словам, своими «лживыми и показными жестами, выражающими британскую мораль», они не приносят никакой пользы, не говоря уже о том, что «никогда не получали ничего хорошего от британцев».

После гола Рахима Стерлинга болельщики сборной Венгрии стали кидать пластиковые стаканчики в сторону футболистов национальной команды Англии. При этом защитник Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш сделали вид, будто пьют из них.