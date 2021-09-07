В Бразилии задержали бывшего пресс-секретаря Трампа

Бывший пресс-секретарь экс-президента США Джейсон Миллер был задержан в зоне ожидания частных рейсов в аэропорту Бразилии, сообщает издание Metropoles.

По информации СМИ, его задержали, когда он намеревался вылететь в Соединенные Штаты, для дачи показаний по делу об организации антидемократических действий в Бразилии.

Позднее Миллер подтвердил, что он и несколько членов его команды были задержаны в аэропорту бразильской столицы Бразилиа для допроса, сообщает РИА «Новости». По словам политика, после конференции консерваторов, на которой он встречался с президентом страны Жаиром Болсонару, депутатом Эдуарду Болсонару и бывшим главой МИД Эрнесту Араужу, в аэропорту их допрашивали в течение нескольких часов.

«Нас не обвиняли ни в каких правонарушениях, лишь сказали, что «хотели поговорить». Мы сообщили им, что нам нечего сказать, после чего нам наконец позволили вылететь в Соединенные Штаты», — заявил Миллер.

Ранее в Венесуэле пытались задержать весуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо, о чем заявляла его жена Фабиана Росалес. Гуаидо незадолго до этого написал в своем Twitter только одно слово – «преследование» и выложил видео на несколько секунд. Предположительно, видеозапись была сделана из автомобиля, однако из-за нечеткости изображения непонятно, что там происходит.