Собянин: в Москве не планируются новые коронавирусные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью kp.ru, что в столице в ближайшее врем не будут вводится новые ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

«Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить», — сказал Собянин.

Он добавил, что город готов «к любому сценарию». Так, не закроют московские резервные коронавирусные госпитали.

«Мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости COVID одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее»», — объяснил градоначальник.

Собянин отметил, что город не должен находиться в состоянии перманентного локдауна — «постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия».

Ранее московский мэр рассказал, как пройдет День города.